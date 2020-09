C-mine komt met randprogramma voor expo ‘Tim Walker: Wonderful Things’ ENL

18 september 2020

10u57 1 Genk Eind augustus opende de internationale tentoonstelling ‘Tim Walker: Wonderful Things’ de deuren in C-mine . Nu pakt het cultureelcentrum uit met een heleboel randactiviteiten die verband houden met de werken van de Britse fotograaf. Denk daarbij onder meer aan een familiedag, een designermarkt en filmvoorstellingen.

Op 21 augustus ging de expo ‘Tim Walker: Wonderful Things’ feestelijk van start. Genk is daarmee de eerste halte van de wereldtournee. De expositie bestaat uit zo’n 100 foto’s van de afgelopen 25 jaar en 150 werken die ontstonden nadat Walker op ontdekkingsreis ging doorheen de uitgebreide collecties van het Londens Victoria & Albert Museum (V&A).

Voor wie niet genoeg kan krijgen van de werken van Walker, is er meer. Zo zorgt c-mine dit jaar nog voor een randprogramma. Het cultureelcentrum voorziet doe-opdrachten voor kinderen tussen de 8 en de 12 jaar die de expo graag willen verkennen met hun ouders. Daarnaast gaan er op drie verschillende zondagen een familiedag door, komt modefotograaf Marleen Daniels - die Walker persoonlijk kent - een lezing geven, ook winnaar van de Antwerp Artistic Awards 2019 Celina Vleugels is binnenkort van de partij en worden de films ‘Dries’, ‘Dior and I’ en ‘Martin Margiela: In his own words’ vertoond. Nog leuk om weten: het cultuureelcenrtum houdt twee weekends na elkaar een designermarkt. Er zullen dan ook workshops en open ateliers plaatsvinden.

Meer informatie vind je op de website van C-mine.