Buurtwerkorganisaties focussen voortaan ook op Genk-centrum Lien Vande Kerkhof

29 november 2019

17u52 0 Genk Stad Genk wilt het budget voor buurtwerk met 11.000 euro naar 404.000 euro optrekken. Buurtwerkorganisaties Stebo en RIMO Limburg blijven actief in de gekende aandachtswijken en krijgen de bijkomende opdracht om ook aandacht te hebben voor andere wijken, met name Genk-centrum. Steeds meer nieuwe bevolkingsgroepen kiezen immers voor het centrum als uitvalsbasis.

“De rol van de buurtwerkorganisaties in onze aandachtswijken blijft cruciaal de komende beleidsperiode”, legt schepen Alessandro Cucchiara, bevoegd voor Wijkontwikkeling, uit. “Naast de aandachtswijken komen ook de kwetsbare delen van de meer gegoede wijken en het centrum in de scope. Gezien de instroom van kwetsbare doelgroepen en de toename van achterstellingsfenomenen in het centrum kiezen we voor de inzet van een extra buurtwerker in het centrum. Ook kiezen we voor één extra buurtopbouwwerker ‘doelgroepen’, die stadsbreed zal worden ingezet naar de meest kwetsbare wijkbewoners, onder andere de logementsbewoners in de verschillende wijken. Dat gebeurt in nauwe samenspraak met de dienst woonbeleid die zorgt voor inhoudelijke opvolging via de werkgroep logementen.”

Ook de aandachtswijken waar het buurtwerk al actief was, behouden hun buurtwerker. Om dit alles te financieren, verhoogt de stad de toelage aan Stebo en RIMO Limburg lichtjes van 393.000 euro naar 404.000 euro.