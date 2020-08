Genk

De twintigers die zaterdagnacht crashten in Genk woonden beiden in dezelfde wijk, in Vlakveld, dicht bij het centrum van de stad. Marouane Boucharka en Hicham Chahbi stierven ter plaatse. Passagier Kaan O. (21) werd kritiek afgevoerd en ligt nog steeds in coma. “De wijk is niet meer dezelfde”, zeggen vrienden.