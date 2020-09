Buurderij strandt in Heempark: “Afhaalpunt waar boeren en buurtbewoners elkaar ontmoeten” ENL

03 september 2020

13u35 1 Genk In het Heempark opent op 18 september een zogenaamde Buurderij. “Dat is een afhaalpunt waar buren terechtkunnen voor producten van lokale boeren, na het plaatsen van een online bestelling”, legt verantwoordelijke Inge Schols uit.

Fan van streekproducten? Dan moet je bij de Buurderij zijn. “Een Buurderij is eigenlijk een afhaalpunt, waar lokale boeren en ondernemers hun producten aanbieden. Bedoeling is dat de klanten online een bestelling plaatsen en die vervolgens afhalen in de Buurderij. Op die manier vormt het een wekelijkse ontmoetingsplek voor buren en boeren.”

Eigen prijzen bepalen

“Deze maand zal er een Buurderij openen in Genk. We hebben voor die locatie gekozen, omdat er heel wat wordt gewerkt rond duurzaamheid en milieu.” En dat past perfect binnen het plaatje van de korte keten. “Daarnaast hoeven de boeren geen opbod of andere tussenkomsten te verwachten, aangezien de producten rechtstreeks aan de consument worden aangeboden. Ze bepalen dus zelf hun prijzen.”

Wie benieuwd is naar de Buurderij, kan er vanaf vrijdag 18 september terecht. Bestellen kan nu al via de website van Boeren & Buren.