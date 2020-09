Buurderij gaat van start in Heempark ENL

18 september 2020

19u14 0 Genk De Genkse Buurderij heeft vrijdag in de late namiddag voor het eerst de deuren geopend. Het afhaalpunt voor lokale producten krijgt zo officieel een plekje in het Milieu- en Natuureducatiecentrum Heempark.

Voor wie niet weet wat een Buurderij juist inhoudt: “Dat is simpelweg een afhaalpunt waar mensen terechtkunnen voor producten van lokale boeren en ondernemers, na het plaatsen van een online bestelling”, legde verantwoordelijke Inge Schols eerder al uit aan onze krant. “Op die manier vormt het een wekelijkse ontmoetingsplek voor buren en boeren.” En dat samenkomen doen ze – uiteraard coronaproof – in het Heempark. Een plek die baadt in fauna en flora. “We hebben voor die locatie gekozen, omdat er heel wat wordt gewerkt rond duurzaamheid en milieu.”

Omstreeks 16 uur kwamen vrijdag de eerste klanten toe om hun boodschappen op te pikken in de Genkse Buurderij. Wie zelf een bezoekje plant, kan best op voorhand een kijkje nemen op de website van Boeren & Buren.