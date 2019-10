Buso de Richter uit Genk krijgt Groene Vlag van minister van Omgeving Demir Lien Vande Kerkhof

18 oktober 2019

17u33 0 Genk Buso De Richter uit Genk is één van de twee Limburgse scholen waar Vlaams minister van omgeving Zuhal Demir vandaag de Groende Vlag van Ecoschools aan overhandigde. De vlag is en kwaliteitslabel dat scholen kunnen behalen als ze voldoen aan zeven succesfactoren die zijn afgesproken op internationaal niveau gecoördineerd worden door de Foundation for Environmental Education (FEE).

“Deze leerlingen, leerkrachten en schoolbesturen krijgen terecht deze erkenning", zegt de minister. “Stap voor stap werken ze aan thema’s zoals het vergroenen van speelplaatsen, het verhogen van de biodiversiteit, klimaat en duurzame voeding. Ze mogen de Groene Vlag gedurende twee jaar laten wapperen aan hun schoolpoort.”

51.000 Groene Vlaggen wereldwijd

Wereldwijd werden al 51.000 Groene Vlaggen uitgereikt aan scholen uit 67 landen. De andere Limburgse school die een Groene Vlag overhandigd krijg is Don Bosco Gerdingen uit Bree. Beide scholen mogen zich ambassadeur noemen op het vlak van duurzaamheid en ontvangen daarvoor dit jaar de Groene Vlag. De twaalf basis- en vier secundaire scholen zetten zich actief in om duurzaam denken en handelen centraal te stellen in het hele schoolleven.