Burgemeester zet Genkse hotels in de kijker ENL

21 juli 2020

10u08 0 Genk Wim Dries (CD&V), de burgemeester van Genk, is een videoreeks gestart op zijn Facebookpagina. Onder het mom ‘vakantie in eigen land’ bezoekt hij vijf hotels in Genk, die hij vervolgens beoordeelt. Hotel Zuid was als eerste aan de beurt.

Staycation is het nieuwe modewoord en dat weet ook burgemeester Wim Dries (CD&V). Samen met zijn vrouw Nele neemt hij de proef op de som en verblijft hij in vijf Genkse hotels. “We stellen als eerste Hotel Zuid voor”, laat hij zelf weten.

Vlog

In het filmpje, dat nog geen twee minuten duurt, slaat Dries aan het vloggen. Nadat hij zich heeft aangemeld aan de balie, toont hij de kamer aan de kijkers. Dan volgt er nog een diner. Het verblijf bevalt de burgemeester, want hij geeft Hotel Zuid vier op vijf bedjes. “Het is een uitstekend hotel met fantastische uitbaters en top personeel. We werden er zeer goed onthaald”, zegt hij.

Komende weken mogen we nog vier korte vlogs verwachten. Bij welke hotels de burgemeester zal langsgaan, blijft voorlopig nog een verrassing.