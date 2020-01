Burgemeester Wim Dries verontschuldigt zich voor miscommunicatie rond vergunning vuurwerk Bokrijk EWH

Genk Burgemeester van Genk Wim Dries (CD&V) verontschuldigt zich voor het ongenoegen dat er is ontstaan rond het vuurwerk dat werd afgeschoten tijdens de Winteravonden in Bokrijk. Hij richt zich in zijn excuses vooral op Igor Philtjens (Open VLD), de voorzitter van het domein Bokrijk, om het misverstand rond de vergunning van het vuurwerk op te klaren.

“De afgelopen dagen is er heel wat te doen geweest rond het vuurwerk ter gelegenheid van de acht Winteravonden in Bokrijk", begint Dries zijn excuses in een Facebookpost gericht aan Philtjens en vzw Bokrijk. “Voor dat vuurwerk heb ik een vergunning verleend voor de locatie in recreatiepark zoals aangegeven op het luchtbeeld. In mijn communicatie de afgelopen dagen had ik aangehaald dat ze dit jaar echter niet de juiste locatie hadden gebruikt, maar een andere locatie in natuurgebied. Maar na overleg met alle betrokken partijen kan ik nu bevestigen dat Bokrijk wel degelijk de vergunde locatie heeft gebruikt. De informatie die ik eerder had doorgekregen en waarop ik me baseerde bleek dus niet correct te zijn”, verontschuldigt Dries zich.

Geluidsarm vuur(werk)spektakel

Philtjens waardeert de excuses van burgemeester Dries. “Als gedeputeerde begrijp ik het maatschappelijk debat dat de afgelopen jaren ontstaan is rond het vuurwerk. Persoonlijk ben ik er dan ook voorstander van om onze jarenlange traditie van het vuurwerk te verlaten.” Philtjens voegt er nog aan toe dat hij in de volgende edities liever meer ‘wintertheater by night' en vuurspektakels ziet verschijnen.

Ook Dries erkent dat de publieke opinie over vuurwerk doorheen de jaren veranderd is. “Naar volgende keer toe zal ik tijdig met Bokrijk overleggen om naar alternatieven te kijken, zoals bijvoorbeeld geluidsarm vuurwerk. Ik ben ervan overtuigd dat Stad Genk en vzw Bokrijk samen een goede oplossing kunnen vinden.”