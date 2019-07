Burgemeester sluit café - ‘draaischijf van drugshandel’ - voor half jaar. Buurtbewoners halen opgelucht adem Redactie

09 juli 2019

16u49 0 Genk Burgemeester Wim Dries (CD&V) laat café Monroe in Waterschei voor zes maanden sluiten. Dat doet hij na herhaalde klachten over geluidsoverlast en inbreuken op de drugswet. Bij een inval vond de politie er drie kilo cannabis en vloeibare xtc. “De druppel die de emmer doet overlopen”, zegt de burgemeester. De buurt haalt opgelucht adem. “Een van de klanten van Monroe dreigde er zelfs mee om me neer te schieten”, zegt René Segers (87).

Café Monroe in de André Dumontlaan wordt gezien als draaischijf voor de handel in verdovende middelen. De politie ontdekte er bij de inval een grote zak met welgeteld drie kilo cannabis en een fles met vloeibare xtc. Alleen al de hoeveelheid cannabis heeft een straatwaarde van 30.000 euro.

De sluiting wordt bij de buurtbewoners op gejuich onthaald. “Halleluja”, roepen René Segers (87) en zijn inwonende dochter Carine (55). “Eindelijk kunnen we weer normaal slapen. In het verleden hadden we ook al last van de muziek die te luid stond, maar dat was nog enigszins draaglijk”, zegt René Segers. “Sinds de jongste uitbaters de zaak runnen, is het alleen maar erger geworden. De zware bassen de hele nacht klonken, waren niet te harden. Van miserie heb ik in de garage geslapen. Zelfs nadat ik in de muur van de gang - die aan het café grenst - een 20 centimeter dikke isolatie had aangebracht, hoorde ik de muziek nog bonken. Bovendien werd mijn eigendom geschonden. Naast mijn huis ligt een groot terrein. Daar stonden geregeld jeeps en BMW’s zonder dat ik er de toestemming voor had gegeven. Om ze buiten te houden, had ik het terrein afgeschermd met een ketting. Maar ze reden er gewoon dwars door.”

René klopte bij de café-uitbater aan, met het verzoek de auto’s te verplaatsen. Prompt werd hij bedreigd door een van de klanten in de zaak. “Hij dreigde ermee me neer te schieten. Ik ben uit schrik naar een buurman gelopen, die een foto van de nummerplaat van de auto nam.” Later kwam de wijkagent met de bewuste eigenaar van de auto bij René over de vloer. “Hij kwam zich verontschuldigen.”

Klachten

Burgemeester Dries kreeg eerder al klachten van buren over Monroe. “Dertien klachten van geluidshinder werden geregistreerd. Op een bepaald moment hadden de buren zelfs schrik om nog overlast te melden. De politie voerde meermaals controle uit in het café. Sinds maart dit jaar werden heel wat pv’s uitgeschreven voor inbreuken op de rookwetgeving, zwartwerk, het verkopen van drugs en schending van de vreemdelingenwet. Kortom, er zijn voldoende aanwijzingen die een sluiting van het café tot december rechtvaardigen. De eigenaar van het café werd overigens tot tweemaal toe uitgenodigd voor een gesprek. We kregen geen respons”, aldus Wim Dries.