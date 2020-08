Burgemeester lost tweede aflevering van staycationreeks ENL

18 augustus 2020

11u25 0 Genk Wim Dries (CD&V) heeft de tweede aflevering van zijn videoreeks online gezet. De burgemeester en zijn vrouw gaan dit keer langs bij Hotel ’t Hert. “Zeker vier bedjes waard”, klinkt het.

Deze zomer doet ook de burgemeester van Genk aan een staycation. Onder het mom ‘vakantie in eigen land’ bezoekt hij vijf hotels in Genk, die hij vervolgens beoordeelt aan de hand van een vlog. Hotel Zuid was als eerste aan de beurt. Nu volgt Hotel ’t Hert aan de Winterslagstraat.

“Het oudste hotel van Genk”, zegt hij op Facebook. Hij is alvast tevreden over het verblijf. Bedankt voor de fijne ontvangst, het lekkere ontbijt, de gezelligheid en warme service. Het was zeker vier bedjes waard.”