Burgemeester kruipt in brandweerpak om nieuwe vrijwilligers aan te trekken ENL

15 september 2020

09u43 0 Genk Wim Dries (CD&V) heeft zijn kostuum ingeruild voor een brandweerpak. Althans, voor een Wim Dries (CD&V) heeft zijn kostuum ingeruild voor een brandweerpak. Althans, voor een videoboodschap op zijn Facebookpagina. De burgemeester van Genk hoopt zo mensen warm te maken om zich vrijwillig aan te sluiten bij het korps van de brandweerzone Oost-Limburg.



De brandweerzone Oost-Limburg (BWOL) is op zoek naar vrijwilligers. Om mensen aan te trekken verschijnen er geregeld video’s op de Facebookpagina’s van de verschillende korpsen. Ook Wim Dries (CD&V), de burgemeester van Genk, springt op de kar. Zo trekt hij in een kort filmpje een brandweerpak aan, terwijl hij vertelt over de openstaande vacature en de geplande infosessie op zaterdag 19 september.

Wie graag meer wil weten, neemt best een kijkje op de website van de brandweerzone Oost-Limburg.