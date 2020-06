Bruno Foodcorner opent de deuren in station Genk Dirk Selis

18 juni 2020

17u22 0 Genk Donderdag opende Group Bruno officieel een nieuwe foodcorner in het station van Genk. Het is de 21ste Bruno Foodcorner in Limburg, maar wel de eerste die geopend wordt in een station van de NMBS.

“De nieuwe foodcorner in Genk-centrum is een concept gericht op snelle foodservice. Het is een kleinere versie waar takeaway en delivery centraal staan, het moet allemaal snel gaan”, zegt Giuliano Bruno. Group Bruno werd opgericht in 1988 door de broers Angelo en Giuliano Bruno en beheert een netwerk van 21 servicestations en foodcorners in Limburg. De groep telt 500 medewerkers en had in 2019 een omzet van 130 miljoen euro. “Naast dranken, snoepgoed, kranten en broodjes worden er ook verse pizza’s gemaakt in een roterende pizzaoven van Italiaanse topkwaliteit. Klanten kunnen hun bestelling op voorhand plaatsen online of via de Bruno app. Bij aankomst kunnen ze hun bestelling dan meteen meenemen.”

“Dit vernieuwde concept gaan we exporteren naar heel Vlaanderen en Wallonië”, vult Angelo Bruno aan. “Het is de bedoeling dat we eind 2020 de volgende Bruno Foodcorner al gaan openen in het station van Sint-Niklaas. Maar ook voor andere NMBS-stations hebben we al een concessieaanvraag lopen.”

McDonald’s

Burgemeester van Genk Wim Dries vergeleek de Bruno Foodcorner zelfs met McDonald’s. “In 1948 werd de eerste McDonald’s geopend in San Bernardino in de VS en inmiddels zijn er meer dan 37.000 hamburgerrestaurants van McDonald’s in 120 landen. Ik hoop dat Genk ook geschiedenis kan zijn in de nationale en internationale groei van Bruno Foodcorner”, aldus een trotse burgemeester.

Bjorn Scheerens van de NMBS onderstreepte dat de foodcorner een grote aanwinst is voor het station in Genk. “Het is een volwaardig en kwalitatief concept, gekend in heel Limburg, en geeft een positieve uitstraling aan het station en zijn omgeving.” Het bestaande pand voor het NMBS-station van Genk werd volledig verbouwd. Het gaat om een investering door Group Bruno van 650.000 euro.

De foodcorner zal dagelijks open zijn, op weekdagen tussen 5 en 22 uur, in het weekend tussen 8 en 22 uur. Er zullen in totaal 15 medewerkers aan de slag gaan, waaronder ook jobstudenten.