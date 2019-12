Brug over Albertkanaal in Eigenbilzen opnieuw open voor verkeer Lien Vande Kerkhof

18 december 2019

15u55 0 Genk Na enkele maanden hard werken is de nieuwe brug over het Albertkanaal in Eigenbilzen eindelijk open voor verkeer.

Afgelopen zaterdag testten 16 vrachtwagens van elk 43 ton de stabiliteit van de nieuwe brug over het Albertkanaal in Eigenbilzen al uit. Dat is een standaard test die verplicht is wanneer een brug in dienst genomen wordt. De vrachtwagens werden op verschillende manieren gepositioneerd op de brug om de draagkracht of veerkracht te testen. Maandag werd bepaald dat mits nog enkele afwerkingen de brug terug in gebruik genomen kan worden.

Het verhogen van de brug over het Albertkanaal in Eigenbilzen en het plaatselijk verbreden van het Albertkanaal kadert binnen de opwaardering van het Albertkanaal. De bedoeling is dat dit project capaciteitsbeperkende knelpunten op het Albertkanaal zal wegwerken.