Bruegelexpo in Bokrijk verlengd wegens succes Lien Vande Kerkhof

18 september 2019

12u31 0 Genk De expo waarmee Pieter Bruegel de Oude mee vereerd wordt in het Openluchtmuseum van Bokrijk wordt wegens succes verlengd. In 2019 is het precies 450 jaar geleden dat de Vlaamse schilder overleed. In samenwerking zette Toerisme Vlaanderensamen met Openluchtmuseum Bokrijk de tijdelijke expo ‘De wereld van Bruegel’ op.

“Het Openluchtmuseum zal dit jaar 2 weken langer geopend blijven, nog tot met 3 november. Zo verlengen we ons toeristisch seizoen en kan je ook in de herfstvakantie nog de Bruegelprogrammatie meepikken,” zegt Igor Philtjens, voorzitter van vzw Het Domein Bokrijk en gedeputeerde. “Omwille van de positieve reacties van het publiek hebben we bovendien besloten om de opstelling ook in 2020 te behouden. Zo kunnen nog meer mensen ook volgend jaar nog van deze realisatie genieten. Enkel het zomertheater is ondertussen afgelopen.”