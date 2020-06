Bruegelexpo en openluchtspeeltuin in Bokrijk openen maandag opnieuw de deuren: “Via druktebarometer geven we drukte op parking en in speeltuin mee” Dirk Selis

16 juni 2020

12u35 0 Genk Vanaf maandag 22 juni gaat de gratis openluchtspeeltuin in Bokrijk weer open. In het openluchtmuseum kan je vanaf dan opnieuw de succesvolle expo ‘De Wereld van Bruegel’ bezoeken. “Bokrijk is er klaar voor om deze zomer weer heel wat mensen te mogen verwelkomen. We zijn uiteraard erg blij met deze volgende stap”, zegt Limburgs gedeputeerde Igor Philtjens.

“Veiligheid blijft onze topprioriteit, zodat iedereen met een gerust gevoel naar het park kan komen”, gaat Philtjens verder. “Alle aanbevelingen rond de veiligheidsafstand en hygiëne blijven van toepassing. Via de druktebarometer geven we de drukte op de parking en in de speeltuin mee. Voor een bezoek aan het museum dien je verplicht vooraf je ticket online te reserveren via www.bokrijk.be. Dat laat een goede spreiding van de bezoekers en een aangenaam museumbezoek toe. Omwille van het beperktere aanbod halveren we de toegangsprijs voor het museum (5 euro).”

Bruegel beleven in alle veiligheid

Het openluchtmuseum heeft er enkele weken opzitten als gratis wandelpark met meer dan 30.000 bezoekers sinds 18 mei. “De heropstart van de museale werking is omwille van de typische vorm van onze historische monumenten, vooral gebouwen met kleine binnenruimtes, geen gemakkelijke oefening geweest. We willen ook in die binnenruimtes de veiligheidsafstand respecteren en beperkten daarom de toegankelijkheid. Dat laat helaas niet toe om het volledige museum te heropenen. We kiezen bewust voor de Bruegelexpo, omdat die expo is opgevat als een vast wandelparcours in één richting. Zo hoeven bezoekers elkaar niet te kruisen. Enkel de huizen op deze route zijn geopend. Op de verschillende haltes zijn er extra veiligheidsmaatregelen genomen”, aldus nog Philtjens.

“Op het interactief Bruegelparcours van ongeveer 4 kilometer lang kunnen de bezoekers de landschappen en taferelen van de Vlaamse Meester Pieter Bruegel de Oude ‘in het echt’ beleven. De Bruegelgame is geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar. Reken toch snel op een halve dag voor een bezoek aan de expo. Per gebouw is het aantal mensen dat tegelijk naar binnen kan beperkt. De Bruegelexpo zal dit jaar voor het laatst te beleven zijn, en dat nog tot en met 30 september”, besluit Philtjens.