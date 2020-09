Bristol opent pop-upstore in Shopping 1 ENL

11 september 2020

09u29 0 Genk Na Hasselt, Sint-Niklaas en Leuven opent er nu ook een ‘Coco Bella by Bristol’ in Genk. Het gaat om een pop-upstore in Shopping 1. “Terwijl ketens stadscentra steeds vaker verlaten, maakt Bristol de omgekeerde beweging. Het doel is dan ook om in te zetten op lokale relevantie”, klinkt het.

‘Coco Bella by Bristol’ strijkt vandaag neer in Genk. De pop-upstore van de keten Bristol is momenteel te vinden aan de Rootenstraat op nummer 8, in Shopping 1. “In een wereld waar steeds meer zaken online plaatsvinden, willen we dan ook de shopbeleving heruitvinden en in ere herstellen”, aldus Bristol. “Daarom komt het met een nieuw concept in de vorm van een pop-upstore. Terwijl ketens stadscentra steeds vaker verlaten, maakt Bristol de omgekeerde beweging. Bedoeling is om zo in te zetten op lokale relevantie.”