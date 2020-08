Breibar Dis & Dat start met workshops ENL

18 augustus 2020

10u03 0 Genk Het is zover: Dis & Dat geeft vanaf vandaag workshops. Een succes, want deze week zijn de vier sessies reeds volgeboekt. Zowel beginners als gevorderden slagen er aan het haken en het breien.

Heb jij altijd al willen leren haken of wil jij een trui breien in groep? Dan kan je voortaan terecht bij Dis & Dat. Een dikke maand geleden doopte het eethuis zich om tot een zogenaamde breibar. Vanaf heden kan je er ook workshops volgen. Zowel mensen zonder ervaring als gevorderden kunnen eraan deelnemen. De workshops vinden steeds plaats op een avond in de week of op zondagnamiddag.

September en oktober

Deze week gaan er vier sessies door, die stuk voor stuk volgeboekt zijn. Volgende week organiseert Dis & Dat opnieuw vier workshops. Daar zijn nog enkele plaatsen vrij. Ook in september en oktober zullen er enkele sessies worden gepland.

Meer informatie vind je op de website van Dis & Dat.