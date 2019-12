Breakdancen in Shopping 2 levert 1.260 euro op Lien Vande Kerkhof

24 december 2019

09u34 0 Genk Opreden in de hal van Shopping 2 is een van de favoriete bezigheden van de 10-jarige Seth uit Diepenbeek. Met het oog op de warmste week besloot de beloftevolle breakdancer een extra inspanning te leveren. Hij schakelde de hulp in van enkele getalenteerde vriendjes en zamelde maar liefst 1260 euro in. Gisteren overhandigde hij de check op ‘Warmste Week’ in Beringen.

Als goede doel kozen de jongens ‘Hart voor Limburg’. “We vonden het belangrijk om kinderen te kunnen steunen die het minder goed hebben dan wij”, vertelt Seth. “Misschien kunnen ze met dit duwtje in de rug wel een keertje naar een pretpark bijvoorbeeld. Dat zou ik heel leuk vinden.” Naast shopping 2 moesten ook de voorbijgangers in de Carrefour van Diepenbeek aan spektakel geloven. Seth en zijn kameraadjes hadden slechts zes optredens nodig om de indrukwekkende geldsom bij elkaar te dansen. “We gingen voor een paar honderden euro’s. Dat we zo’n indrukwekkend bedrag zouden verzamelen hadden we niet durven hopen”, besluit de jongen.