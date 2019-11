Brasserie 360 in een nieuw jasje. “En binnenkort volgt ‘t Stadscafé." Lien Vande Kerkhof

27 november 2019

08u51 0 Genk Na 8 jaar waait er een frisse wind door de populaire Brasserie 360 op het Stadsplein. Het interieur werd namelijk in een volledig nieuw jasje gestoken. “En binnenkort volgt ook het Stadscafé” zegt zaakvoerder Davy Coenen die ook de Wennel en de Molen in Genk runt.

“Het idee spookte al langer door ons hoofd”, bekent Davy Coenen. “De aanzet werd eigenlijk al gegeven bij de aftrap van de zomervakantie. We lieten toen nieuwe menukaarten ontwerpen door grafisch designer Lien Guldof uit Genk. Maar voor we met de verbouwingen van start konden gaan moesten we de werken op de Markststraat, waar ‘t Stadscafé ligt, afwachten. Al de horecaterrassen werden daar nog niet zo lang geleden overkapt.”

Out of the box

Brasserie 360 stond altijd bekend om zijn trendy interieur. “En die frisheid houd je er enkel in door op tijd en stond eens grondig te vernieuwen”, meent Coenen. Het was interieurarchitect Danny Vanderhallen uit Maasmechelen die de boel onder handen mocht nemen. “We kozen voor Danny omdat hij out of the box durft te denken. Hij creëerde een modern en kleurrijk interieur. Eerlijk? Over de print op de muur waren we eerst wat sceptisch, maar het resultaat is prachtig!”

Stadscafé

In 2020 krijgt ook die andere vaste stek voor menig Genkenaar een facelift. “We proberen de juiste balans te vinden tussen traditionele elementen van ‘t Stadscafé en de beleving”, klinkt het. “Vaste klanten hechten veel waarde aan hun vertrouwde plekje. Het totaalplaatje moet kloppen.”

Veel brasseries in Genk Centrum komen en gaan. Wat is het geheim van deze twee kleppers? “De ligging is wel degelijk een troef”, geeft Coenen toe. “Verder mikken we op een goede verhouding tussen de prijs en de kwaliteit. We staan bekend om een lekkere snelle hap en proberen klassieke gerechten een creatieve touche te geven. Tenslotte zijn gastvrijheid en vriendelijkheid zijn ook van groot belang, al is het ook voor ons steeds moeilijker om bekwaam personeel te vinden.”