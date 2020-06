Brandweerschool PLOT oefent in coronasfeer: “Alles doen om besmetting te vermijden”



Marco Mariotti

07 juni 2020

18u19 0 Genk Aan het PLOT in Genk bij de politie- en brandweerschool zijn de sportproeven in het kader van het Federaal Geschiktheidsattest weer gestart. Dit attest moet je behalen voor je kunt solliciteren als vrijwillig of professioneel brandweerman bij een hulpverleningszone. “Maar we doen alles om besmetting van corona te vermijden", klinkt het.



“Het PLOT is de eerste veiligheidsschool in Vlaanderen die de FGA-proeven weer organiseert sinds het ingaan van de coronamaatregelen”, zegt gedeputeerde Bert Lambrechts. “Daarom ontvangen we ook heel wat kandidaten uit andere provincies. Deze proeven zijn federale materie, maar het is dankzij de efficiënte aanpak van de brandweerschool en de provincie Limburg dat het PLOT hier als eerste weer mee van start gaat.”

Hygiëne

Door de coronamaatregelen werden ook de opleidingen voor het Limburgse brandweerpersoneel even uitgesteld, maar ook die gaan weer van start. “Het PLOT draagt de gezondheid van de Limburgse hulpverleners hoog in het vaandel. Niet alleen tijdens deze coronacrisis, maar ook in het algemeen staan gezondheid en hygiëne centraal.”

Tijdens de ‘warme’ oefeningen, waarbij gecontroleerde simulaties van vuurhaarden met verschillende types rook en vlammen worden opgezet, worden kledij, beschermingsmaterialen en toebehoren vuil. “Elke opleiding vormt zijn eigen bubbel en cursisten van de verschillende hulpverleningszones worden niet gemengd. Elke cursist wordt via de propere zone en in zijn eigen opleidingsbubbel voorzien van interventiekledij en ademlucht. Na de oefening komen de cursisten terug via de ‘vuile’ zone, waar ze hun vuile kledij en beschermingsmiddelen in hygiënische omstandigheden kunnen achterlaten. Alles wordt nadien gereinigd.”