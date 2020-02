Brandweerkorps organiseert benefiet om collega’s met kanker hart onder de riem te steken: “Als het in je eigen ploeg voorkomt, is dat een donderslag bij heldere hemel” Redactie

18 februari 2020

17u21 0 Genk Het brandweerkorps in Genk houdt een benefiet ten voordele van Kom op tegen Kanker. Het idee kwam er nadat er bij vijf andere collega’s kanker werd vastgesteld. “In mijn ogen is elke euro die naar onderzoek gaat, goed besteed”, vindt brandweerman Boris Merckx (47), die strijdt tegen longkanker.

“Op een bepaald moment merkten we dat ons brandweerkorps met enkele zwaar zieken zat”, vertelt brandweerman Stan Eerdekens (46). Zo vechten vier brandweerlieden van de post Genk en één van de post Bilzen tegen kanker. “Dat konden we niet zo maar laten voorbijgaan. Tegelijkertijd kwam collega Boris met het idee op de proppen om mee te doen aan de 1.000 km voor Kom op tegen Kanker.”

Boris Merckx (47) kreeg in maart 2018 het verdict te horen. “Ik heb al heel wat behandelingen doorlopen om mijn longkanker te bestrijden. Voor mijn operatie legde ik mezelf het doel op om mee te doen aan het fietsparcours.” Drie jaar geleden legde hij al 250 km van het traject af, maar toen was hij nog kerngezond. “Aanvankelijk had ik de ambitie om dit maal zelfstandig 1.000 km te fietsen. Vanwege mijn lichamelijke toestand heb ik dat doel bijgeschaafd. Zo zal ik elke dag een rit maken van 125 km, samen met een van mijn beste vrienden.” Om deel te kunnen nemen, moest Boris 11.000 euro inzamelen. “Al snel wisten we dat bedrag te overschrijden. Momenteel staat de teller op 16.000 euro. Daarom leek het ons een goed plan om als brandweerkorps aparte acties op poten te zetten”, legt Boris uit.

Elke euro telt

Zo ontstond het idee om een spaghettidag te organiseren op zondag 8 maart in zaal De Kastert in het Kolderbos. Op 26 april vindt dan weer een mountainbiketocht plaats, die loopt over een afstand van 6, 25 of 40 km. De totale opbrengst van de benefiet gaat integraal naar Kom op tegen Kanker. Boris schaart zich volledig achter de benefiet. “In mijn ogen is elke euro die naar onderzoek gaat, goed besteed. Misschien heb ik er ooit zelf baat bij, omdat ik op dit moment niet kan genezen worden met de beschikbare middelen en behandelingen.”

Ook brandweerman Davy Lieben (43) is ontroerd door het initiatief. In november 2018 werd tijdens een routinecontrole vastgesteld dat er een kwaadaardige tumor in zijn maag zat. “Dat was een behoorlijk bittere pil om te slikken”, vertelt Davy. Het was dan ook niet makkelijk om het slechte nieuws aan de man te brengen. “Het was moeilijk om het aan mijn collega’s te vertellen. Ik wist totaal nog niet waar ik aan toe was.”

Samenhorigheid

Gelukkig konden zowel Davy, Boris als de drie andere brandweerlieden die met de ziekte kampen, rekenen op veel steun en hulp van het korps. “Vorig jaar hebben enkele teamleden mijn tuin nog onder handen genomen. Zulke dingen grijpen mij aan”, geeft Davy toe. “Wij zijn dan ook hulpverleners hé”, vult brandweerman Tom Jeunen (43) aan. “Aangezien wij veel met de ziekenwagen rijden, komen we wel eens in aanraking met kankerpatiënten. Als het dan in je eigen ploeg voorkomt, is dat een als een donderslag bij heldere hemel. Het voelt heel onwezenlijk aan.”

In het korps heerst dan ook een groot samenhorigheidsgevoel. “Op een gewone werkdag brengen we 24 uur met elkaar door”, legt Boris uit. “We zijn een hechte ploeg. Dat vertrouwen is enorm belangrijk, omdat we soms in situaties terechtkomen waar ons leven afhangt van anderen. Op bepaalde vlakken kennen mijn collega’s me beter dan mijn eigen familie. Zelfs mijn vrouw kan niet inschatten wat mijn job voor mij betekent. Ik heb het altijd graag gedaan. Voor mij voelt het niet als werken aan.” Dat maakt het proces voor Boris ook extra moeilijk. “Wanneer de collega’s met de ambulance vertrekken, kan ik alleen maar toekijken. Ik heb al op de parking van de kazerne gestaan om dag te komen zeggen, maar ben dan teruggekeerd. Het was te emotioneel te voor mij.”

Ook Davy probeert op regelmatige basis een bezoekje te brengen aan de post in Genk. “Het liefst zou ik er meteen terug invliegen, maar dat lukt fysiek niet. Ook mentaal ligt het zwaar. Je wordt steeds geconfronteerd met de ziekte. Toch hou ik graag zo veel mogelijk contact met mijn collega’s. We hebben een hechte band en daar moeten we zorg voor dragen.”

Wie het korps wil steunen, kan zich inschrijven voor de spaghettidag vanaf donderdag 20 februari via de website vurigevrienden.be of door te bellen naar het nummer 0478 39 59 90.