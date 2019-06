Brand treft eeuwenoude brouwerij in Bokrijk, schouw vat vuur tijdens brouwproces Marco Mariotti

02 juni 2019

19u29 7 Genk In het Paenhuys in Bokrijk - één van de oudste ambachtelijke brouwerijen in ons land - is zondagnamiddag brand uitgebroken. Dat gebeurde tijdens de maandelijkse brouwdag. Niemand raakte gewond. De omvang van de schade wordt nog onderzocht.

“We hadden hier onze tweede brouwdag”, zegt Hilde Schoefs, museumconservator. “Het is belangrijk dat niemand gewond is geraakt, maar dit treft ons wel, ja. Deze historische brouwerij komt van Diepenbeek. Het binnenwerk komt van Hoegaarden. We vertellen hier het verhaal van historisch bierbrouwen, en daar waren we ook vandaag mee bezig.”

Inox

Rene Peeters nam deel aan de brouwdag en was getuige van de brand. “Het was begonnen als een schouwbrand. Een buis in roestvrij staal is blijkbaar oververhit geraakt. Nochtans is alles reglementair. Het historisch gebouw is licht beschadigd geraakt, en het maandelijks brouwen zal nu helaas achter op schema geraken.”

Het gebouw én de installatie is oorspronkelijk en vergt veel mankracht. “Met tien mensen brouwen we hier, zo was dat vroeger. Er waren plannen om het dak te renoveren, want dat was niet meer in een geweldige staat. Misschien is er ergens een soort trekgat ontstaan door voegsel dat los is gekomen. We moeten nu wachten tot het dak hersteld is, en de schouw helemaal in orde is voor we opnieuw bier kunnen gaan brouwen.”

Schade

Bokrijk blijft gewoon geopend. Of het Paenhuys zelf toegankelijk blijft, is niet duidelijk. “We willen het onderzoek even afwachten, en kunnen nu de exacte schade nog niet inschatten", zegt Schoefs nog. De dorpsbrouwerij (17de eeuw) is gebouwd in baksteenmetselwerk en mergel. Het interieur komt van een voormalige artisanale brouwerij uit Hoegaarden. De naam ‘Paenhuys’ verwijst naar de panne, de ingemetselde, koperen brouwketel. De hardstenen pomp uit 1772 aan de voorgevel komt uit Leuven.

Betalen

In dit paan- of brouwhuis moesten de inwoners van Diepenbeek vanaf ongeveer 1700 verplicht hun bier brouwen. Voorheen deden ze dat thuis, meestal gedaan met een ketel boven een vuur. Door de verplichting om in een paanhuis te brouwen, kon de heer gemakkelijk belastingen innen op bier. Maar de Diepenbekenaars waren niet tevreden met dat ouderwetse gebruik. Na een lange twist sloot men in 1758 een compromis: voor eigen gebruik mochten inwoners thuis brouwen. Ze betaalden voor het gebruik van de brouwketels, maar brachten hun eigen grondstoffen mee. De sleutel haalden ze af bij de rentmeester, de vertegenwoordiger van de heer van Diepenbeek.