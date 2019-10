Boutique Wine blaas vijf kaarsjes uit Lien Vande Kerkhof

28 oktober 2019

21u28 0 Genk Boutique Wine, de Genkse wijnhandelaar gespecialiseerd in Spaanse producten, vierde afgelopen weekend zijn vijfde verjaardag In het gezelschap van meer dan 120 klanten. Zaakvoerders Sabine Piccard en Wilfried Nackom specialiseerden zich van bij de start in de invoer van Spaanse topwijnen en creëerden ook hun eigen Spaanse wijn en cava.

De passie voor wijnen en Spanje ontstond vele jaren geleden. “Mijn man Wilfried en ik zaten in wijnclub ‘De Natte Hond’ en we hebben daarna diverse wijncursussen gevolgd”, legt Sabine Piccard uit. “Wilfried heeft zelfs een diploma ‘oenologie’ of ‘wijnbouw-technische’ wetenschap en professioneel sommelier behaald. En Spanje is al heel lang ons vakantieland, we waren er partner van een bekende B&B aan de Costa Blanca.”

Wijnbeurs

Boutique Wine richt zich vooral op Limburg, al zijn er ook buiten de groene provincie klanten, zowel particulieren als horeca-bedrijven. “Op vrijdag 8, zaterdag 9 en zondag 10 november nemen we bovendien voor het eerst deel aan de wijnbeurs Wine Fair, die dit jaar in Thor Central in Genk plaatsvindt. Dat is ook voor het eerst overigens, na zes jaar in Lanaken. Het najaar is traditioneel onze drukste periode, maar door ons vijfjarig jubileum en die wijnbeurs is het nog wat meer hectisch dan anders. Kortom, het is een erg boeiende periode!”