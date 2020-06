BOS+ legt zich niet neer bij ontbossingsplannen Essers: “Sluipmoord blijft voortduren” Dirk Selis

11u58 0 Genk BOS+ blijft zich verzetten tegen de vergunning van de Limburgse deputatie die H.Essers toelaat bijna 9 hectare bos te kappen op de voormalige Hörmann-site op het bedrijventerrein Genk-Noord. De natuurorganisatie benadrukt dat er geen milieu-effectrapportering is uitgevoerd. Omdat BOS+ ernstige tekortkomingen in het vergunningsproces blijft zien, stapt ze naar de Raad voor Vergunningenbetwistingen.

Voor het oorspronkelijke ‘Essersbos’ zou er 12 hectare bos gekapt worden, maar dat leidde toen tot protesten. H.Essers kocht vervolgens het voormalige Hörmann-terrein om er opnieuw activiteiten te ontwikkelen, maar ook daar moet de logistiek dienstverlener 9 hectare bos kappen. H.Essers wil het bos van 8 hectare compenseren met de aanleg van een nieuw natuurgebied van 12 hectare in Oudsbergen. Volgens BOS+ gaat het wel degelijk om een waardevol bos, ondanks dat het zich op industriegrond bevindt.

Sluipmoord

Genk en haar omgeving beschikt nochtans over bijna 500 hectare beschikbare bedrijfsgronden, zo stelt BOS+. “Ondanks alle beloftes over betonstop en bouwshift gaat de sluipmoord die nu al decennialang plaatsvindt op de schaarse open ruimte en bossen in Vlaanderen, onverminderd verder”, zegt Bert De Somviele, directeur van BOS+. “Het totaal gebrek aan respect van de firma Essers voor de open ruimte en het bos is in deze tijden van klimaatverandering en biodiversiteitscrisis echt niet langer houdbaar. Onze beleidsmakers moeten hun verantwoordelijkheid hierin nemen en werk maken van de beloofde bouwshift en van beter bosbehoud.”

Niet realistisch

BOS+ blijft ernstige tekortkomingen in het vergunningsproces zien. “Normaliter moet je voor elke ontbossing groter dan 3 hectare een grondige milieu-effectrapportering (MER) uitvoeren. Maar Essers heeft voor een ontbossing die bijna driemaal zo groot is, een ontheffing van de MER-plicht gevraagd en gekregen”, klinkt het. “Dat betekent dat bijvoorbeeld de verplichte studie van alternatieve locaties of een diepgaand fauna- en flora-onderzoek niet zijn uitgevoerd. Ook de aannames op vlak van mobiliteit, grondverzet en klimaat zijn onvoldoende onderbouwd en niet realistisch.”