Bokrijk uitzonderlijk open tijdens herfstvakantie Lien Vande Kerkhof

28 oktober 2019

07u29 0 Genk Het Openluchtmuseum Bokrijk blijft dit jaar uitzonderlijk open tijdens de herfstvakantie. De tijdelijke expo over de Vlaamse schilder Pieter Bruegel de Oude is daardoor ook deze week te bezichtigen.

In 2019 is het precies 450 jaar geleden dat de Vlaamse Meester Pieter Bruegel de Oude overleed. In samenwerking met Toerisme Vlaanderen herdenkt het Openluchtmuseum Bokrijk deze gebeurtenis met de tijdelijke expo ‘De wereld van Bruegel’. “Op 1, 2 en 3 november voegen we bovendien enkele boeiende Bruegelvertellingen aan het aanbod toe”, vertelt Igor Philtjens, voorzitter van Bokrijk en gedeputeerde. “In deze vertellingen worden de schilder en zijn werk telkens vanuit een ander perspectief bekeken.”

Jeroen Olyslaegers

Tijdens de herfstvakantie wordt het aanbod uitgebreid met Bruegelvertellingen van onder andere roman- en theaterschrijver Jeroen Olyslaegers. Ook ‘foodarcheoloog’ Jeroen Van Vaerenbergh zal aanwezig zijn om je onder te dompelen in de smaakbeleving van de 16de eeuw.

‘De wereld van Bruegel’ is nog t.e.m. 3 november 2019 te bekijken in het Openluchtmuseum Bokrijk (Bokrijklaan 1, B-3600 Genk).