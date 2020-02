Bokrijk schrapt Winterwandeling door stormweer MMM

07 februari 2020

18u40 0 Genk Bokrijk neemt maatregelen door de aankomende storm Ciara die rukwinden van 100 km/uur zal leveren. Zowat het ganse domein wordt afgesloten op zondag.

Op een winterse zondagmiddag ontvangt het park gemiddeld een 2.000-tal bezoekers. Bokrijk beslist nu om de geplande Winterwandelingen in het museum van zondagmiddag niet te laten doorgaan. “Ook de speeltuin en enkele dreven sluiten we af tot maandag 12 uur", zegt gedeputeerde Igor Philtjens.

“We roepen iedereen op tot waakzaamheid en volgen sowieso de situatie zelf op de voet. Zoals ANB reeds aangaf, zal het zondagnamiddag géén goed idee zijn om in een bosrijke omgeving te gaan wandelen en rekenen ook wij mee op het gezond verstand van de bezoekers.”

Geen risico’s

Het afsluiten van het Openluchtmuseum houdt in dat er komende zondag 9 februari géén Winterwandelingen zullen plaatsvinden. Voor de Winterwandelingen tot 1 maart opent het museum elke zaterdag en zondag tussen 14 uur en 20 uur de deuren. “Bezoekers kunnen dan de benen strekken en een frisse neus halen te midden van onze historische gebouwen. Maar ook het museum is erg bosrijk en we hebben dan ook preventief besloten om géén risico’s te nemen in het vooruitzicht van de storm en houden zondag de deuren gesloten.”

Op zaterdag is het gehele park uiteraard wel toegankelijk en gaat Winterwandelingen door zoals gepland. De speeltuin zal gesloten zijn vanaf zondag 9 februari 14 uur tot en met maandag 10 februari 12 uur.