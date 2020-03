Bokrijk houdt Park open maar sluit speeltuin en horeca : “Fietsen door het water kan wel nog” Dirk Selis

13 maart 2020

17u17 0 Genk “De horeca-uitbatingen Bistro Koetshuis en restaurant Poorthuys sluiten de deuren tot en met vrijdag 3 april”, licht Igor Philtjens, voorzitter van vzw Het Domein Bokrijk toe. “Ook de grote openluchtspeeltuin zal in deze periode gesloten zijn voor het publiek. Het Openluchtmuseum is momenteel sowieso nog dicht tot de paasvakantie. De rest van het park blijft toegankelijk voor wandelaars en fietsers, met inbegrip van het fietstraject ‘Fietsen door het Water’ in het vijvergebied.”

Voorts zijn alle vergaderingen in het Kasteel van Bokrijk, de workshops ‘Atelier+’ en alle trainingsactiviteiten van VAKlab, het kennis- en expertisecentrum rond vakmanschap, in deze periode uitgesteld of geannuleerd (tot 2 mei). Alle betrokkenen zijn hier inmiddels persoonlijk over geïnformeerd. De maatregelen zijn op dit moment uitgevaardigd tot en met 3 april. Bokrijk bekijkt momenteel of de geplande seizoenstart op 4 april plaats kan vinden zoals voorzien. Hierover zal op een later tijdstip gecommuniceerd worden.