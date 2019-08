Boetes voor niet dragen van gordel MMM

29 augustus 2019

18u13 0 Genk Tijdens een verkeersactie op woensdagnamiddag stelde politie CARMA tien overtredingen vast.

Drie personen droegen geen gordel, één wagen had geen kinderzitje. Nog een persoon bleek te bellen achter het stuur. Drie voertuigen waren technisch niet helemaal in orde, ééntje was niet gekeurd en in een laatste voertuig werd drugs aangetroffen.