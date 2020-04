Boete van 1,6 miljoen euro voor Genkenaar die rode diesel ontkleurt VCT

20 april 2020

16u00 0 Genk Een 39-jarige Genkenaar kijkt op tegen een monsterboete van 1,6 miljoen euro en een celstraf van negen maanden omdat hij in een loods in Lanaken ruim 738.000 liter rode diesel ontkleurde. De ontkleurde diesel verkocht de dertiger in een tankstation dat hij uitbaatte in Niel bij As.

De Genkenaar huurde op het terrein van een Nederlandse kompaan in Lanaken een loods om de rode gasolie te ontkleuren. Op 16 maart 2015 viel de politie binnen in de loods. De verbalisanten vonden er grondstoffen voor het ontkleuren van rode mazout, een tankwagen met 21.157 liter rode mazout en een mobiele pomp. De lege verpakkingen van het ontkleuringspoeder had de dertiger al verbrand om het bewijsmateriaal te vernietigen. Het afval van de ontkleuringen dumpte hij in de riolering.

Twee Nederlandse kompanen

Het labo van de dienst Douane en Accijnzen achterhaalde dat de Genkenaar, met de hulp van twee Nederlandse kompanen, erin slaagde om tussen 30 november 2014 en 16 maart 2015 in totaal 738.132 liter rode gasolie te ontkleuren, goed voor een bedrag van 334.936 euro aan ontdoken accijnzen en energiebijdragen.

“Deze tegen de drie beklaagden bewezen verklaarde feiten brengen de Belgische schatkist zeer grote schade toe”, oordeelde de strafrechtbank in Tongeren. “De verkoop van ontkleurde brandstof geeft aanleiding tot het realiseren van grote criminele winsten. Deze criminele winsten worden geïnjecteerd in de maatschappij, waardoor criminele organisaties hun greep op de maatschappij kunnen versterken.”

Monsterboetes

De Genkenaar daagde niet op voor de strafrechter en werd bij verstek veroordeeld tot een celstraf van negen maanden. Zijn twee Nederlandse kompanen kregen acht en zeven maanden cel. De drie moeten ook elk een boete van 1,6 miljoen euro betalen, zijnde vijfmaal het bedrag van de ontdoken accijnzen. Daarnaast moeten ze samen ook een schadevergoeding van 334.936 euro voor de ontdoken accijnzen betalen aan de dienst Douane en Accijnzen. De in beslag genomen tankwagen met de 21.157 liter gasolie werd samen met een bedrag van 519.059 euro, de berekende tegenwaarde van de 738.132 liter ontkleurde gasolie, verbeurdverklaard.