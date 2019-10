Boekvoorstelling en expo Toon Tellegen en Ingrid Godon Lien Vande Kerkhof

24 oktober 2019

09u20 0 Genk Het bekroonde duo Toon Tellegen (tekst) en Ingrid Godon (portretten) schreef en tekende alweer een pareltje: ‘Ik en mijzelf’. Ze zijn op vrijdagavond 25 oktober exclusief te gast in de Genkse stadsbibliotheek om hun bijzondere en ontroerende uitgave voor te stellen.

Gastvrouw en literair journaliste Jelle Van Riet gaat het met duo in gesprek. Na het interview openen Ingrid Godon en Toon Tellegen detentoonstelling met de tekeningen uit het boek. Die ontstonden na residenties in onder andere het Frans Masereelcentrum, waar Ingrid Godon experimenteert met de verschillende mogelijkheden van grafische toepassingen. De expo reist daarna door Vlaanderen en kent begin 2020 zijn Nederlandse première in Terneuzen.

IK EN MEZELF

In ‘ik en mijzelf’ tonen Ingrid en Toon een bijzondere en ontroerende kijk op ‘ik’. Ze doen dat met telkens een portret en een poëtische mijmering.

Praktisch

vrijdag 25/10, 19.30u, bibliotheek Genk, gratis

Tentoonstelling: tot 30/11, bibliotheek, Stadsplein 3, gratis