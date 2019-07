Boek over stenen op Kattevennen,

en de verhalen die ze vertellen LXB

10 juli 2019

12u00 0 Genk Op domein Kattevennen in Genk brengt een pad de bezoekers langs 32 stenen. Die vertellen het verhaal van 500 miljoen jaar geologische geschiedenis. Zaterdag 13 juli, op de International Rock Day, stelt Kattevennen een boek voor over het stenen pad. Er zijn die dag ook begeleide wandelingen, en wie thuis een bijzondere steen heeft, kan hem meenemen om er een woordje uitleg over te krijgen van de ‘stenenexperts’.

Het Stenenpad werd ingehuldigd in 2008. De stenen vertellen het verhaal van 500 miljoen jaar aardgeschiedenis. Het kronkelende pad illustreert de oer-Maas. Van alle gesteenten die deze rivier op haar weg vanuit Frankrijk naar de Hoge Kempen meebracht, konden alleen de hardste de erosie overleven. Verschillende stenen illustreren ook het begrip klimaatverandering. “Aan de hand van laagdrempelig geschreven verhalen over de stenen wordt de geologie voor een breed publiek toegankelijk maakt. We kiezen uiteraard niet toevallig voor de International Rock Day om dit werk voor te stellen”, zegt schepen Toon Vandeurzen.