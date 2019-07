BMW-bestuurder (19) maakt het bont MMM

19 juli 2019

20u59 0 Genk Politie CARMA haalde vrijdagmiddag een jonge autobestuurder uit het verkeer.

De 19-jarige Genkenaar met BMW M5 werd in de Weg naar As opgemerkt omwille van onaangepaste snelheid en agressief rijgedrag. Bij controle bleek ook dat de auto niet ingeschreven was. Er werd een PV opgesteld voor de overtredingen.