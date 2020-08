Blokbar strandt in ’t Kapelleke ENL

17 augustus 2020

09u02 1 Genk Wie moet blokken voor de herexamens, kan vanaf vandaag terecht in ’t Kapelleke aan de Lieve Vrouwstraat . De parochiezaal doet namelijk tot en met 4 september dienst als blokbar.

Studenten met tweede zit zijn voortaan welkom in ’t Kapelleke om te blokken. Van maandag tot en met vrijdag wordt de polyvalente zaal ter beschikking gesteld. Let wel, omwille van de coronamaatregelen zijn slechts een aantal mensen toegelaten. Inschrijven is daarom verplicht.

Meer informatie vind je op de website van Stad Genk.