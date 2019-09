Binnen- en buitenlandse kunstenaars op C-TAKT Lien Vande Kerkhof

04 september 2019

08u48 0 Genk Een week lang is C-Mine het decor voor jong talent en transdisciplinaire kunstenaars uit binnen- en buitenland. Voor de derde keer op rij wordt immers het C-TAKT festival georganiseerd, de Limburgse werkplaats voor creatief geweld.

Het festival raakt verschillende maatschappelijke thema’s aan. Zo opent het het op vrijdag 13 september met de première van ‘Er is geen BEGIN- MIDDEN-EINDE’, een stuk over dementie van masterstudent Ruud Horrichs. Later op de avond speelt Anouk Friedli haar avant-première van Alex Moons. Een voorstelling over de bureaucratie en over zwammenkwekers. Maar ook dansliefhebbers komen aan hun trekken. Op 16 september bekijk je de Belgische première van The Feline Project van Dagmar Dachauer: eendansvoorstelling gebaseerd op katten, de koningen van het internet.

Iedere avond zijn er minstens twee voorstellingen die perfect te combineren zijn, om 20.15 uur en vanaf 21.30 uur. Combinatietickets maken het voor cultuurliefhebbers extra aantrekkelijk om onbekend werk te leren kennen.

C-TAKT

C-takt is de nieuwe naam van de podiumwerkplaats van C-mine cultuurcentrum én Takt Neerpelt, het samengaan van twee werkplaatsen voor (jong) talent. C-takt is het resultaat van een jarenlange samenwerking tussen twee huizen die werken aan een vruchtbare grond voor kunstenaars in Limburg. De twee plekken hebben reeds een behoorlijke reputatie verworven in het Vlaamse, Belgische en internationale cultuurlandschap.

Meer informatie vindt u op www.c-takt.be en www.c-minecultuurcentrum.be .