Bibliotheek Genk lanceert takeaway Emily Nees

17 maart 2020

09u51 0 Genk De bibliotheek van Genk opent opnieuw de deuren, dit keer met een afhaaldienst. Alle leden kunnen er terecht, nadat ze online hun bestelling hebben geplaatst.

Stad Genk laat alle boekenwurmen niet in de steek. Zo opent er vanaf maandag een speciale takeawaydienst. Leden van de bib kunnen zo boeken digitaal reserveren en vervolgens ophalen. Wie interesse heeft, wendt zich eerst tot de online catalogus. Staat er ‘aanwezig’ te lezen? Dan heb jij geluk en kan je reserveren. Hiervoor moet je je uiteraard eerst aanmelden. Als de bestelling voltooid is, kan je terecht in de bib tussen 10 uur en 13 uur om de boeken op te pikken.

Meer informatie vind je op de website van de bibliotheek.