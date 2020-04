Bib lanceert eerste podcast en brengt expo over Patti Smith tot bij je thuis Emily Nees

15 april 2020

10u13 4 Genk Dat de bibliotheek van Genk creatief omgaat met de coronacrisis wisten we al. Nu heeft de bib ook een eigen primeur te pakken. Zo is de eerste podcast tot stand gekomen. Het audiofragment van 18 minuten draait volledig rond de expositie van Patti Smith, die in februari de deuren opende.

De stem van Sarah van de muziekafdeling begeleidt je op een virtuele manier doorheen de expo ‘Patti Smith Complete’. Die vertelt het verhaal van Patti Smith, die naast singer-songwriter ook activiste, fotografe, schrijfster en zo veel meer is.

Just kids

Eén van de belangrijkste onderdelen van de expo staat volledig in het teken van Just Kids, het boek dat de vrouw in 2010 uitbracht. Het gaat over het leven dat ze leidde in New York in de jaren 70. Daarin wordt duidelijk hoe haar diepgaande vriendschapsband was met fotograaf Robert Mapplethorpe.

Om de bezoeker een duidelijk beeld te geven van de tentoonstelling, worden er foto’s en andere beelden getoond.

Benieuwd naar de podcast? Beluister het hier.

