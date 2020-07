Bib blaast enkele zomeractiviteiten af Emily Nees

29 juli 2020

14u50

Bron: Bib Genk 0 Genk De bibliotheek van Genk kondigt aan enkele zomeractiviteiten af te gelasten. Het gaat dan om het samenlezen op dinsdag en de voorleesmomenten op woensdag. Ook de Lees’bus van Campus O3 blijft op stal.

“Hoewel we alle activiteiten in de bib met de grootste zorg en voorzichtigheid organiseren, kunnen we met de verstrengde maatregelen niet anders dan deze evenementen te schrappen”, staat er te lezen op de website van de bib. Zo gaan de leesmomenten op dinsdag en woensdag niet meer door. De Lees’bus zal ook niet meer door de wijken van Genk trekken. “Hoe jammer we dat ook vinden, we nemen onze verantwoordelijkheid. Alleen zo kunnen we op termijn weer in gezonde omstandigheden onze gewone werking blijven garanderen.”

Al betekent dit niet dat er niets meer te beleven valt in de bibliotheek. Zo kan je nog steeds meedoen aan de Zomerboekbingo, de Belpopwandeling of de expositie Phonotype bezichtigen. Meer informatie vind je op bibliotheekgenk.be/zomer2020.

LEES OOK: Bib brengt expo over nieuw lettertype: zo spreek je Nederlandse woorden correct uit