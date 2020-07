Bezoekers moeten voortaan mondmasker dragen in Openluchtmuseum Emily Nees

28 juli 2020

15u34 3 Genk Bokrijk breidt haar mondmaskerverplichting uit. Zo moeten bezoekers vanaf woensdag niet enkel een mondkapje opzetten in de gebouwen, maar ook in de buitenruimtes van het Openluchtmuseum.

“Bokrijk heeft vanaf dag een alle richtlijnen strikt opgevolgd en de coronamaatregelen op het terrein steeds toegepast”, zegt Igor Philtjens. “Zo was er reeds een mondmaskerplicht in de historische huizen en in alle openbare binnenruimtes.”

“Aangezien we merkten dat er op sommige punten toch veel bezoekers in openlucht samenkwamen - ook al hebben we de capaciteit van het museum en de speeltuin al drastisch verlaagd - leek het ons toch opportuun om mondkapjes in het Openluchtmuseum en de speeltuin te verplichten, zeker gezien de huidige ontwikkelingen rond Covid-19.”