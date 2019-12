Bewoners gaan onthaal Toermalien bemannen. “Bij je thuis doe je immers zelf de voordeur open.” Lien Vande Kerkhof

12 december 2019

16u13 0 Genk De bewoners van woonzorgcentrum Toermalien gaan zelf het onthaal bemannen. Het centrummanagement spreekt over een win-winsituatie voor personeel, bewoners en bezoekers.

“Één van onze bewoners Eddy, vroeg al eerder of we hem geen takenpakket konden geven binnen Toermalien”, vertelt directeur Jos Aben. “Zo kwamen we op het idee om bewoners te betrekken in onze dagelijks werking.” Volgens de directeur en schepen van Welzijn Ria Grondeaers zijn de bewoners de allerbeste levende brochure voor het rusthuis en vertellen ze als geen ander waarvoor hun leuze ‘samen thuis’ staat. “Over het takenpakket wordt op dit moment nog nagedacht. Het zou de bedoeling kunnen zijn dat onze bewoners bezoekers te woord staan of helpen wanneer ze op zoek zijn naar het correcte adres van een bewoner”, vervolgt Aben.

Zelf de voordeur openen

“Toermalien is de thuis van onze bewoners. Het is dus niet meer dan logisch dat ook zij de voordeur voor je opendoen”, vindt schepen Grondealers. “Naast een zinvolle dagbesteding biedt Toermalien zo ook met minder familiaal contact de mogelijkheid om deel te nemen aan een sociale activiteit, een probaat middel tegen vereenzaming.”