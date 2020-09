Bestuurder dodelijk ongeval Genk aangehouden: reed met vervallen voorlopig rijbewijs Marco Mariotti

01 september 2020

15u09 0 Genk Het ongeval van zaterdagnacht in Genk waarbij twee doden vielen en een derde nog steeds voor zijn leven vecht krijgt een staartje. De bestuurder is aangehouden. Hij reed met een vervallen voorlopig rijbewijs.

In de nacht van zaterdag op zondag kwamen twee Genkse twintigers om het leven bij een verkeersongeval op de Brikkenovenstraat in Genk. De bestuurder is maandag aangehouden door de onderzoeksrechter.

De 25-jarige Genkenaar reed met een vervallen voorlopig rijbewijs. Hij had wel een aanvraag gedaan om een nieuw voorlopig rijbewijs te bekomen. Op het moment van het ongeval droeg de bestuurder als enige zijn veiligheidsgordel, in tegenstelling tot de drie passagiers. Zeker twee van hen werden uit het voertuig geslingerd. Een van hen vecht nog steeds voor zijn leven.