Bestuur plant nieuwe raad- en trouwzaal in stadhuis ENL

12 augustus 2020

14u03 1 Genk Het stadsbestuur van Genk trekt 1,5 miljoen euro uit voor een nieuwe polyvalente zaal in het stadhuis. Daar zullen zowel huwelijken als gemeenteraden doorgaan. “We willen de raad- en trouwzaal deze legislatuur nog graag in gebruik nemen”, klinkt het.

“Sinds 2011 is er geen raad- en trouwzaal meer in het stadhuis van Genk”, vertelt schepen van Dienstverlening Kathleen Parthoens (CD&V). “De toenmalige zaal moest plaatsmaken voor het balieplein. Vanaf dat moment gaan huwelijken door in de nabijgelegen Limburghal.”

Uitstraling

“Aanvankelijk was de bedoeling om in 2012 of 2013 een nieuwe zaal te voorzien, maar door de sluiting van Ford hadden we de financiële middelen niet.” De plannen werden tijdelijk opgeborgen. “Deze legislatuur zouden we ze graag opnieuw uit de kast halen. Het heeft toch meer uitstraling als je huwelijken kan voltrekken in een stadhuis zelf.”

“De trouw- en raadzaal komt op de eerste verdieping. Daar staat momenteel een trap, die de ingang tot de ruimte zal vormen. Voor dit concept maken we 1,5 miljoen euro vrij. We hopen dat de werken in 2021 kunnen starten en dat we de zaal deze legislatuur nog in gebruik mogen nemen.”