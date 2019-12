Beste vriend over Maarten Vandevoordt (17), straks jongste keeper ooit in Champions League: “Als hij de 0 niet houdt tegen Napoli, moet hij trakteren” Birger Vandael

18u52 2 Genk Dit weekend pakte hij uit met een indrukwekkend competitiedebuut en dinsdagavond is Maarten Vandevoordt (17) mogelijk de allerjongste doelman ooit in de Champions League. Terwijl de ruwe diamant van KRC Genk doorbreekt, kijken zijn leeftijdsgenoten van achter hun studieboeken vol bewondering toe. “Het was al snel duidelijk dat Maarten veel talent had, ook al wilde hij op het pleintje altijd zelf spelen”, vertelt boezemvriend en generatiegenoot Jay-dee Geusens (17).

De gelijkenissen tussen Jay-dee en Maarten Vandevoordt zijn treffend: die laatste zag het levenslicht één week voor zijn boezemvriend, ze zijn allebei verkocht aan KRC Genk en volgden tot voor kort allebei les op het Junior Atlas College in Genk. “We zijn inmiddels al acht à negen jaar beste vrienden”, vertelt Jay-dee.

De vrienden leerden elkaar op een heel speciale manier kennen. “Ik was al speler bij KRC en wilde naar een wedstrijd van mijn vorige club Zutendaal V.V. gaan kijken. Ze namen het op tegen Brustem VV (dat inmiddels fusioneerde met Zepperen, red.) en hoewel de wedstrijd heel gelijkopgaand liep, viel Maarten toch op. Op dat moment wist ik niet wie hij was, maar de volgende dag op training kwam er een testspeler naast mij zitten en dat was Maarten”, glimlacht Jay-dee. “Ik zie hem daar nog wat onwennig zitten in de kleedkamer. Vanaf die dag zijn we beste vrienden geworden.”

Plezier achter de schoolbanken

Het duo maakte samen al prachtige sportmomenten mee. Anderhalve maand geleden kwamen ze nog allebei in actie in de UEFA Youth League (de jeugdcompetitie van de Champions League) op eigen veld tegen Liverpool. Niet alleen hun voetbalkwaliteiten, maar ook hun vriendschap is alleen nog maar sterker geworden. “Het is echt iets unieks”, glimlacht Jay-dee. “We hebben een heel hechte band en hebben nooit ruzie gehad. Op school moesten ze ons vaak uit elkaar zetten omdat we altijd met elkaar aan het lachen waren. En na de schooluren, trainingen en matchen trokken we met elkaar op. We zijn ondertussen ook al samen op vakantie naar Griekenland geweest!”

Vandevoordt groeide op in Brustem, Jay-dee komt uit Zutendaal. Zonder rijbewijs is een dergelijke vriendschap niet evident. “Hij woont toch op 45 minuten rijden van mijn thuis, dus het was niet altijd gemakkelijk om onze ouders op en af te laten rijden”, bevestigt de middenvelder van de Genkse U19. “Ook nu hij amper tijd heeft, hoor ik hem nog elke dag. Ik zeg hem wat ik goed vond en wat in mijn ogen nog beter kon.”

Ik vroeg hem of hij zelf stress had en hij reageerde koeltjes: “Nee broer, ik ga gewoon mijn ding doen!” Jay-dee over het debuut van Maarten

Geen zenuwen

Net als veel volgers had Jay-dee snel door dat zijn beste makker letterlijk en figuurlijk een groot talent was. “Nochtans wou hij altijd zelf voetballen als we op een pleintje gingen spelen”, merkt hij op. “Al die acties die hij daar deed, zie ik nu terugkomen in zijn spel. Het is mooi om te zien dat een doelman ook goede voeten heeft. Toen hij in de Beker en de competitie plots mocht starten, had ik ook wat zenuwen. Ik vroeg hem of hij zelf stress had en hij reageerde koeltjes: ‘Nee broer, ik ga gewoon mijn ding doen!’ En kijk, hij heeft zijn moment gepakt en getoond dat hij er klaar voor is!”

Anderhalve maand na de prachtige ervaring tegen de jeugd van Liverpool staat Vandevoordt mogelijk tussen de palen van het échte kampioenenbal. “Ik ben echt trots op hem, hij verdient dit”, vertelt de Zutendalenaar vol lof. “Hij heeft beloofd dat ik achteraf zijn shirtje krijg! Of hij de 0 kan houden? Ik geloof daar zeker in, al heeft hij voor zich ook een goed team nodig. En als hij er toch eentje binnenkrijgt, moet hij mij trakteren!”

Terwijl de jonge doelman nu al doorbreekt, hoopt Jay-dee op termijn hetzelfde te doen. “Het is een droom om ooit samen voor de hoofdmacht van Genk te spelen! Maar als ik tegen hem zou moeten spelen, vind ik dat ook niet erg. Het zou leuk zijn om eens tegen hem te scoren, want hij kan er niet tegen als ik hem dan uitdaag”, grinnikt hij. “Helaas is het andersom ook hetzelfde als hij me het scoren belet.” Dat typeert de vriendschap. Ondanks het grote talent blijven Maarten Vandevoordt en Jay-dee Geusens twee kameraden die elkaar graag een keertje jennen.