Besmettingen in Genk stijgen fors, opnieuw familiale link Emily Nees

11 augustus 2020

16u35 0 Genk Het aantal coronapatiënten in Genk is in één week tijd verdubbeld. Dat bevestigd burgemeester Wim Dries (CD&V). Momenteel telt de stad 40 besmette mensen. “Er zijn opnieuw familiale linken. Een derde van de huidige besmettingen situeert zich in families van Italiaanse origine.”

Twee weken geleden telde Genk 22 Covid-positieven. “In de periode van vorige week maandag tot zondag is dat cijfer gestegen tot 45 personen”, zegt burgemeester Wim Dries (CD&V). “Het ging dus om een verdubbeling. Ondertussen is het aantal licht gezakt naar 40.”

De burgemeester merkt opnieuw op dat het mogelijk voornamelijk gaat om personen die besmet zijn geraakt na familiale contacten. “Zoals de waarnemend gouverneur van Limburg de afgelopen weken heeft gecommuniceerd, waren er heel wat besmettingen binnen Turkse en Marokkaanse gezinnen. Dat is nog steeds het geval. Maar een derde van de nieuwe besmettingen in onze stad bevinden zich binnen Italiaanse families.” Ook blijkt dat het nog steeds vooral om jonge mensen gaat. “Meer dan de helft van de besmette mensen zijn jonger dan 30 jaar.”

Boxbergheide en Vlakveld

De meeste coronapatiënten wonen in Boxbergheide. “Het gaat dan om 10 personen op dit moment. Ook in Genk-centrum, meer bepaald Vlakveld, ligt het aantal iets hoger. Vandaag zijn er 8 besmette mensen. Daarna volgen Zwartberg met 7 en Winterslag met 4 positief geteste personen.”

“Aangezien besmettingen zich in families situeren en niet in een bepaalde zaak of gebouw, hebben we in samenspraak met de medische expert van onze eerstelijnszone beslist om de maatregelen voorlopig niet te verstrengen. Wel steken we een tandje bij op vlak van sensibilisatie. We roepen de mensen op om zich goed aan de voorzorgsmaatregelen te houden.”

“Ten tweede informeren we mensen die terugkeren van vakantie. We zullen hiervoor een vernieuwde campagne op poten zetten samen met het Ziekenhuis Oost-Limburg. Tot slot vormt contact tracing nog een belangrijke pijler. We nemen zelf contact op met de besmette mensen, vragen of ze effectief in quarantaine zitten en volgen het nauw op.”