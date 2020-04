Benjamin van FCKabul gaat viraal op TikTok: “Ik wil mensen een leuke tijd bezorgen tijdens de coronacrisis” Emily Nees

01 april 2020

14u09 9 Genk In tijden van corona is een vleugje humor des te belangrijker. Dat heeft ook Benjamin Tonon van FCKabul begrepen. De Genkse muzikant maakt TikToks en weet met zijn grappige filmpjes de harten van vele Genkenaren te veroveren.

Dat de mannen van FCKabul een behoorlijke dosis humor in zich hebben, wisten we al. Benjamin Tonon (31) houdt die eer hoog op TikTok. “Ik heb eerst een account gemaakt voor de band. Doordat Ella Kasumovic (finaliste van Belgiums Got Talent, red.) onze dancebattle in de backstage op het platform had gedeeld, kwamen we al snel aan 6.000 volgers.”

60.000 weergaves

Benjamin had de smaak te pakken en besloot om een eigen profiel op poten te zetten. “Wij komen enkel samen als band en zien elkaar nu niet. Daarom heb ik zelf een account gecreëerd.” En dat sloeg meteen aan. “Mijn video, waarin ik mijn Genkse stem laat horen, is een beetje viraal gegaan. Het heeft meer dan 60.000 weergaves.” Al geeft de Genkenaar toe dat het idee niet van hem komt. “In Antwerpen bestaat er een gelijkaardig filmpje. Ik ben dus niet de trendsetter.”



Ondanks dat gegeven, laat hij de inwoners van de stad toch lachen. Zo werden al enkele video’s gedeeld in de groep ‘Ge zijt van Genk als ge…’. “Dat had ik op voorhand niet verwacht. Door die video stijgen mijn volgers met 200 mensen per dag. Dat is fijn, weet ge?”

Citétaal

Het bandlid wil dan ook een lach op de mensen hun gezicht toveren. “Ik wil mensen een leuke tijd bezorgen tijdens de coronacrisis. Zelf zit ik binnen, terwijl ik energie heb voor tweeduizend man. Als je dan filmpjes kan posten die niets met het virus te maken hebben en tegelijkertijd de mensen laten lachen, geeft dat toch wel een fijn gevoel. TikTok dan ook een uitlaatklep voor mij.”

En zo houdt hij de Genkse citétaal eveneens hoog in het vaandel. “Je ziet figuren zoals Smos op VTM. Ik wil ook met ons dialect uitpakken om ervoor te zorgen dat onze jongeren het Genkse dialect niet vergeten. Door de TikToks kan ik het op een grappige manier naar voren brengen.”