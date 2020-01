Benjamin Ceyssens toont nieuw werk in Shopping 1 Lien Vande Kerkhof

05 januari 2020

18u05 0 Genk Pianotalent Benjamin Ceyssens, winnaar van Belgium’s Got Talent, speelde zondagmiddag een thuismatch in Shopping 1. In een dubbelconcert trakteerde hij op koopjes beluste Genkenaren op prachtige (nieuwe) pianomuziek.

Naast bestaande werken speelde het jonge talent ook 2 nieuwe composities. “Belgium’s Got Talent is het mooiste wat mij in 2019 is overkomen”, stelt de 19-jarige muzikant. “Sinds de finale ben ik beginnen schrijven aan een speciale en rakende pianocompositie, omdat ik veel inspiratie had opgedaan door mijn avontuur. De toepasselijke titel van mijn nieuwe werk is ‘Our universe is Magic’. Hiermee bedoel ik dat, los van dit echte droge wetenschappelijk correcte universum, er zoveel andere universa verborgen zijn die het leven magischer kunnen maken. Zo kan je een universum vinden in iemand anders, op prachtige plekken, of zelfs door toevallige situaties die zomaar ontstaan.” De omstaanders in Shopping 1 onthaalden zijn nieuwe werk alvast met veel enthousiasme.