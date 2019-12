Benjamin Ceyssens (19) uit Genk in de finale van Belgium’s Got Talent: “Mijn zelfvertrouwen heeft enorme boost gekregen” Lien Vande Kerkhof

20 december 2019

10u00 6 Genk De vleugelpiano in de bibliotheek van Genk wordt gretig en graag gebruikt, maar klinkt zelden zo betoverend als wanneer hij bespeeld wordt door Benjamin Ceyssens. De 19-jarige muzikant en componist maakt momenteel furore met zijn meesterlijke composities in Belgium’s Got Talent en strijdt vanavond voor de winst in de finale.

“Wanneer ik in de bibliotheek van Genk kom kan ik het niet laten om op de vleugelpiano te spelen”, klapt Benjamin uit de biecht. “Een applaus kreeg ik in het verleden wel vaker, maar handtekeningen uitdelen is nieuw”, grinnikt hij. “Eerlijk? Ik was enorm onzeker over mijn eigen composities. Dat ik zover zou geraken, had ik nooit durven dromen.”

Wie heeft je dan kunnen overtuigen om je in te schrijven?

“Mijn papa vond Belgium’s Got Talent de ideale kans om te laten zien wat ik in mijn mars heb. En ook mijn vrienden hebben mij aangemoedigd. Maar daarmee had ik de jury natuurlijk nog niet aan mijn kant. Dat mijn act werd beantwoord met een staande ovatie van het publiek én vier ‘ja’s’ van de jury zorgde natuurlijk voor de nodige dosis kippenvel. Die bevestiging gaf mijn zelfvertrouwen de boost die ik nodig had.”

Waar ligt de kiem voor je passie voor piano?

“Als peuter was ik gefascineerd door mijn grote zus die piano speelde. Al snel begon ik zelf een beetje te tokkelen. Ik volgde een klassieke muziekopleiding aan de Genkse academie maar kon daar mijn muzikale energie niet helemaal in kwijt. Mijn idool was Hans Zimmer, niet Beethoven of Mozart. Door voor hedendaagse muziek te kiezen, veranderde ook mijn manier van repeteren. Als kind volgde ik schema’s en oefende ik minstens een uur per dag. Nu oefen ik vooral op momenten dat ik inspiratie heb. Creativiteit kan je moeilijk plannen, hé. Na een reis met vrienden zonder het spelen van één enkele noot, ga ik vaak met een hoofd vol verse ideeën aan de slag. Meestal laat ik mij inspireren door mooie natuurplekjes en bijzondere ervaringen.”

Je speelde vroeger ook tennis op hoog niveau. Had je het gevoel dat je moest kiezen?

“Het klopt dat ik mooie titels heb behaald, twee jaar geleden werd ik zelfs Limburgs kampioen. Maar de echte top halen zat er niet in, wat het moeilijker maakte voor mij om daar alles op in te zetten. Bij muziek maken is dat anders. Ongeacht hetgeen ik ermee bereik, vertel ik een verhaal. Mensen ontroeren met mijn muziek en de boodschap daarachter, geeft me meer voldoening. Ik kan mijn gevoelens kwijt in mijn composities.”

Ibe won laatst The Voice van Vlaanderen. Jij zit in de finale van Belgium’s Got Talent. Zit er iets in het Genkse grondwater?

“De link met Ibe wordt wel vaker gemaakt. We hebben elkaar nog niet ontmoet, maar ik heb veel respect voor hem. Ooit samen een nummer opnemen? Daar sta ik absoluut voor open! Zelf zing ik trouwens ook graag, ik volgde vroeger zelfs zanglessen. Misschien pik ik die draad ooit wel weer op, maar ik zou eerst meer moeten oefenen.”

Wat vond je van de passage van je mede-Genkenaren in Belgium’s Got Talent?

“De jongens van FCKabul? Ik kende hen alleszins nog niet. Hun act is van een heel ander kaliber dan de mijne, maar ik vond het wel lachen. Kunnen entertainen is een groot talent. Je moet het maar durven, toch?”

Of je straks Belgium’s Got Talent wint of niet, wat mogen we je wensen voor 2020?

“Eerst en vooral goede punten. Ik zit in mijn eerste jaar aan het Antwerpse conservatorium. Verder hoop ik natuurlijk dat ik verder kan bouwen aan mijn droom. Ik wil componeren, concerten geven en aan de slag gaan met filmmuziek. Welke regisseur mij zeker mag opbellen? Christopher Nolan. Maar ik sta zeker ook open voor aanbiedingen die net iéts minder hooggegrepen zijn (lacht).”