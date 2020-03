Benefiet brandweerkorps groot succes Emily Nees

09 maart 2020

09u38 0 Genk Zondag zijn 670 mensen afgezakt naar kolderbos om de benefiet van Vurige Vrienden ten voordele van Kom op tegen Kanker te steunen. “We schatten dat de spaghettidag 8.000 euro heeft opgebracht”, klinkt het.

Enkele brandweermannen organiseerden afgelopen zondag een benefiet om hun vijf collega’s die kampen met kanker een hart onder de riem te steken. “Het was een mega succes! We vermoeden dat we zo’n 8.000 euro hebben ingezameld”, glundert mede-organisator Marco Contrino. “Dat komt mede door onze sponsors, die bijvoorbeeld drank en ingrediënten hebben aangekocht.”

Onbekende gezichten

Ook lag de opkomst behoorlijk hoog. “Mensen hebben zich erg empathisch opgesteld. Er waren 670 mensen aanwezig”, vertelt Marco. “Dat er zo veel volk zou komen, hadden we echt niet verwacht. Er waren ook heel veel onbekende gezichten van de partij. Waarschijnlijk heeft het nieuws dat wij een benefiet organiseerden hen via de krant bereikt”, vertelt hij.

Helaas kon niet iedereen naar de spaghettidag komen. “De dokters hebben het onze zieke collega’s afgeraden, omdat er te veel volk was en het gevaar om corona op te lopen ook bestaande was. Door met hen te chatten waren ze er toch een beetje bij.”