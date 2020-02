Beklaagden schieten tijdens diefstal bromfiets: rechter wil hen dertig maanden de cel in Dirk Selis

11 februari 2020

17u54 0 Genk Twee twintigers uit Visé die vorig jaar in Genk enkele schoten losten om een bromfiets te stelen kijken uit op een celstraf van 30 maanden samen met een boete van 2.400 euro.

Een jongeman uit Genk had via een zoekertjessite zijn bromfiets te koop aangeboden. De twee twintigers uit Visé legden contact met de Genkenaar en spraken af om de brommer te gaan bekijken in Genk. Eind juni zakten de twee twintigers af naar Genk om een proefrit te maken met de brommer. Toen een van hen na enkele minuten terugkwam, deed hij teken aan zijn kompaan dat ook hij op de brommer moest plaatsnemen.

Alarmpistool

Maar toen het de jongens duidelijk werd dat de Walen niet van zinnens waren te betalen, wilden ze hen tegenhouden. Daarop haalde een van hen echter een alarmpistool boven van achter zijn jas en vuurde enkele schoten in de lucht. Daarna richtte hij het pistool op de twee broers die onmiddellijk wegstoven. De twee Walen reden met de brommer weg. Een getuige zag hoe een van de mannen in een geparkeerde auto met Franse nummerplaten stapte en wegreed. De auto werd enkele dagen later gesignaleerd op de luchthaven van Charleroi. Tijdens een huiszoeking werden de bromfiets en het alarmpistool teruggevonden. Aan de hand van foto’s in de gsm van de opgepakte dief kon ook de andere twintiger geïdentificeerd worden door de twee broers. Ook hij werd enkele maanden na de diefstal opgepakt. De strafrechter spreekt zich uit op 25 februari.