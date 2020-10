BeGenkers start met webinars Emily Nees

08 oktober 2020

14u39 0 Genk BeGenkers – een ondernemingsproject voor jongeren van Stad Genk, UCLL StartMinds en LUCA School of Art – gaat vanavond live op Facebook. De ondernemer Dogan Ercan (24) trapt daarmee de eerste webinar af.

Wie zin heeft om te ondernemen, kan de webinars van BeGenkers volgen. Om 18.00 uur stipt bijt Dogan Ercan (24) de spits af. Hij is eigenaar van twee restaurants, heeft een eigen kledingmerk op de markt gebracht en baat escaperooms uit. Een echte ondernemer in hart en nieren dus. Hij vertelt er alles over tijdens zijn inspirational talk.

Over twee weken is het de beurt aan Joris Mentens en Ward Strauwen van BRAUW, een stadsbrouwerij die in augustus de deuren opende. Ook regisseur Ayby Cetin, projectontwikkelaar van de Stadsfabriekjes Els Welvaert en doctoraatsonderzoeker Ann-Katrien Oimann komen binnenkort aan bod.

Wie meer wil weten, kan terecht op de website van de BeGenkers.