Bart Hiemeleers is Genker Ondernemer van het Jaar Lien Vande Kerkhof

27 september 2019

11u04 0 Genk Bart Hiemeleers van het Genker Plantencentrum is de Genker Ondernemer van het Jaar. “In het Genker Plantencentrum wordt letterlijk over álles nagedacht”, klonkt het bij de jury. “Er wordt aan geen enkel detail voorbijgegaan. Tijdens onze ‘inspectiedag’ hadden we zelfs het gevoel dat er dingen in scène waren gezet, gewoon om te demonstreren hoe goed ze in staat zijn om op ‘onverwachte' situaties te anticiperen.”

De award werd voor de allereerste keer uitgereikt door UNIZO Genk in het Stiemerhotel. “Als organisatie van zelfstandige ondernemers willen we enerzijds het ondernemerschap in kijker zetten. Genk telt immers meer dan 4000 ondernemers”, leidde Wim Lenaers, voorzitter van het Award-comité de avond in. De twee andere finalisten waren Ines Schevenels van Peppe’s en Luc Peumans van Painting with Light. “De raad van bestuur van Unizo Genk weerhield drie kandidaten van een longlist met honderden namen. In de zomervakantie hield een team van Unizo-leden en externe specialisten halt bij elk van de drie genomineerden voor een uitgebreide. Er kon niet gestemd worden op de winnaar, het besluit lag in handen van de jury.”

3 x beste plantencentrum van België

Het Genker Plantencentrum is hoe dan ook niet aan zijn proefstuk toe. Het bedrijf werd tot driemaal toe bekroond tot beste plantencentrum van België. “We krijgen elk weekend opnieuw duizenden mensen over de vloer, van heinde en ver”, zegt trotse overwinnar Hiemeleers. “Er wordt volop ingezet op klantvriendelijk en op het welzijn van onze dertig werknemers. Als er iets niet lukt, wordt dat altijd gezamenlijk besproken. Bovendien zijn we zeven op zeven open. Het verbaast mij dan ook dat, gezien de erkenning van ons toeristisch stadscentrum, niet meer handelaars daar piste volgen.”

Meer dan 4400 plantensoorten

Het Genker Plantencentrum werd opgericht in 1993 en beslaat een oppervlakte van maar liefst 20.000 m². Bezoekers kunnen kiezen tussen meer dan 4400 verschillende soorten planten, het grootste aanbod in de hele Benelux. Voorts groeit het plantencentrum stilaan uit tot een regelrecht familiebedrijf: Hiemeleers’ zoon en dochter zijn intussen vaste bedrijfsmedewerkers.